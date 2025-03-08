Поскольку Трамп приказал не делиться спутниковой разведкой США с Украиной, то ЕС попытается компенсировать эти данные

Саммит в Брюсселе об отправке помощи Украине. Фото: МИД Украины

Во время специального саммита Европейского Союза в Брюсселе, который был посвящен усилению поддержки Украины, обсуждались вопросы компенсации разведывательных данных от США. Поскольку Дональд Трамп приостановил помощь по спутниковой разведке для ВСУ, то эти данные будет предоставлять Европа.

Об этом в комментарии Суспільному заявил представитель Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемонд.

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По словам представителя французского МИД, поведение администрации Дональда Трампа является предметом серьезного обсуждения, поскольку с начала широкомасштабного российского вторжения в феврале 2022 года США активно поддерживали Украину. Лемонд подчеркнул, что Европа намерена компенсировать возможный дефицит разведывательной информации от Соединенных Штатов.

"Что касается американской разведки, то Европа, безусловно, будет пытаться компенсировать то, что США могут перестать предоставлять", — сказал представитель МИД Франции.

Несмотря на изменения в позиции американской стороны, Франция продолжает поддерживать диалог с администрацией президента Трампа и остается решительно настроенной на дальнейшую поддержку Украины, в частности путем поставки ей необходимого оружия, отметил Лемонд.

Ранее мы сообщали, что администрация Дональда Трампа временно приостановила доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам, приобретенным правительством США через компанию Maxar.

Ранее Трамп признал, что российский президент Владимир Путин пользуется тем, что США ограничили обмен разведывательными данными с Украиной.