Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступний тиждень розпочне з візиту в Саудівську Аравію. Також глава держави розповів, хто поїде від української сторони на переговори з представниками США у Саудівській Аравії наступного тижня.

Про це президент України повідомив у соцмережі X у суботу, 8 березня.

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"Сьогодні в Києві відбулася зустріч дипломатичних команд України та Британії. Дуже продуктивно", — повідомив глава держави.

Як розповів Зеленський, під час зустрічі сторони обговорили спільні кроки, які можуть наблизити мир і прискорити дипломатичну роботу.

"Вдячний за підтримку. Україна налаштована зробити все якнайшвидше, щоб можна було завершити цю війну достойним і тривалим миром", — сказав Зеленський.

А також додав, що наступний тиждень розпочне з візиту в Саудівську Аравію, і після зустрічі в понеділок зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою.

За словами президента, українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси.

"З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки. Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне – рухатися швидко й результативно", — наголосив глава держави.

Скриншот повідомлення Володимира Зеленського у соцмережі X

Нагадаємо, що нещодавно в Україну надійшли перші 752 млн фунтів від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів. Їх спрямують на зміцнення української обороноздатності.

Крім того, стало відомо, що Велика Британія продовжить надавати Україні розвідувальні дані. Однак пропоновані Лондоном та іншими європейськими країнами можливості є більш обмеженими та ускладнять заміну потоку даних, який днями припинили США.