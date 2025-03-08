В Киеве состоялась встреча дипломатических команд Украины и Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующую неделю начнет с визита в Саудовскую Аравию. Также глава государства рассказал, кто поедет от украинской стороны на переговоры с представителями США в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Об этом президент Украины сообщил в соцсети X в субботу, 8 марта.

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"Сегодня в Киеве состоялась встреча дипломатических команд Украины и Британии. Очень продуктивно", — сообщил глава государства.

Как рассказал Зеленский, во время встречи стороны обсудили совместные шаги, которые могут приблизить мир и ускорить дипломатическую работу.

"Благодарен за поддержку. Украина настроена сделать все как можно быстрее, чтобы можно было завершить эту войну достойным и длительным миром", — сказал Зеленский.

А также добавил, что следующую неделю начнет с визита в Саудовскую Аравию, и после встречи в понедельник с Наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой.

По словам президента, украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы.

"С нашей стороны будет четкая настроенность на конструктив, и надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги. Украина стремится к миру с первой же секунды этой войны. На столе абсолютно реалистичные предложения. Главное - двигаться быстро и результативно", — подчеркнул глава государства.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского в соцсети X

Напомним, что недавно в Украину поступили первые 752 млн фунтов от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Их направят на укрепление украинской обороноспособности.

Кроме того, стало известно, что Великобритания продолжит предоставлять Украине разведывательные данные. Однако предлагаемые Лондоном и другими европейскими странами возможности являются более ограниченными и усложнят замену потока данных, который на днях прекратили США.