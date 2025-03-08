Зеленський привітав українських жінок із Днем боротьби за їхні права

Зеленський привітав українок з Днем боротьби за права жінок
В Україні у суботу, 8 березня, відзначають День боротьби за права жінок і гендерну рівність. Президент України Володимир Зеленський привітав українок з цим святом.
Про це український лідер написав у Telegram.
Привітання Зеленського з 8 березня
Президент зауважив, що українські жінки є всюди: на передовій і в тилу, у лікарнях, школах, в оборонці та в бізнесі.
І кожна з них на своєму місці примножує нашу спільну силу, допомагає, рятує, захищає, підтримує тих, хто поруч, надихає та веде вперед.
"Сьогодні Міжнародний день боротьби за права жінок і мир. Але кожен день — ваш день. І кожен день має стати днем миру. Героїчні. Сильні. Професійні. Рішучі. Дякуємо за вашу стійкість, яка щодня зміцнює Україну", — додав Зеленський.
Раніше ми писали, скільки коштів планують витратити чоловіки у Харкові на квіти та подарунки для жінок.
Також Новини.LIVE запитали у мешканців Львова, як вони будуть вітати жінок з 8 березня.
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