Зеленський привітав українських жінок із Днем боротьби за їхні права

Президент України Володимир Зеленський. Фото:

В Україні у суботу, 8 березня, відзначають День боротьби за права жінок і гендерну рівність. Президент України Володимир Зеленський привітав українок з цим святом.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Привітання Зеленського з 8 березня

Президент зауважив, що українські жінки є всюди: на передовій і в тилу, у лікарнях, школах, в оборонці та в бізнесі.

Військова. Фото: Telegram/Zelenskiy

Рятувальниця. Фото: Telegram/Zelenskiy

Лікарка. Фото: Telegram/Zelenskiy

Жінка з дитиною. Фото: Telegram/Zelenskiy

І кожна з них на своєму місці примножує нашу спільну силу, допомагає, рятує, захищає, підтримує тих, хто поруч, надихає та веде вперед.

Лікарки. Фото: Telegram/Zelenskiy

Матір з дитиною. Фото: Telegram/Zelenskiy

Лікарка. Фото: Telegram/Zelenskiy

Жінка-шахтер. Фото: Telegram/Zelenskiy

"Сьогодні Міжнародний день боротьби за права жінок і мир. Але кожен день — ваш день. І кожен день має стати днем миру. Героїчні. Сильні. Професійні. Рішучі. Дякуємо за вашу стійкість, яка щодня зміцнює Україну", — додав Зеленський.

Жінка плете сітку. Фото: Telegram/Zelenskiy

Військова. Фото: Telegram/Zelenskiy

Скриншот допису Зеленського

Раніше ми писали, скільки коштів планують витратити чоловіки у Харкові на квіти та подарунки для жінок.

Також Новини.LIVE запитали у мешканців Львова, як вони будуть вітати жінок з 8 березня.