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Зеленський привітав українок з Днем боротьби за права жінок

8 березня 2025 12:25
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський привітав українських жінок із Днем боротьби за їхні права
Президент України Володимир Зеленський. Фото:
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні у суботу, 8 березня, відзначають День боротьби за права жінок і гендерну рівність. Президент України Володимир Зеленський привітав українок з цим святом. 

Про це український лідер написав у Telegram.

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Привітання Зеленського з 8 березня

Президент зауважив, що українські жінки є всюди: на передовій і в тилу, у лікарнях, школах, в оборонці та в бізнесі.

Жінки в оборонній сфері: виробництво військової техніки
Військова. Фото: Telegram/Zelenskiy
Що відомо про жінок в професії рятувальників
Рятувальниця. Фото: Telegram/Zelenskiy
Учителька навчає дітей у школі під час війни
Лікарка. Фото: Telegram/Zelenskiy
Жінка з дитиною евакуйовуються потягом
Жінка з дитиною. Фото: Telegram/Zelenskiy

І кожна з них на своєму місці примножує нашу спільну силу, допомагає, рятує, захищає, підтримує тих, хто поруч, надихає та веде вперед.

Медикиня на роботі – внесок українок у порятунок життів
Лікарки. Фото: Telegram/Zelenskiy
Матір з дитиною отримують психологічну допомогу після обстрілу
Матір з дитиною. Фото: Telegram/Zelenskiy
Акушерка доглядає за дитиною після народження
Лікарка. Фото: Telegram/Zelenskiy
Українські жінки в шахтах - роль у професії
Жінка-шахтер. Фото: Telegram/Zelenskiy

"Сьогодні Міжнародний день боротьби за права жінок і мир. Але кожен день — ваш день. І кожен день має стати днем миру. Героїчні. Сильні. Професійні. Рішучі. Дякуємо за вашу стійкість, яка щодня зміцнює Україну", — додав Зеленський.

Волонтерка допомагає військовим, плетучи сітки
Жінка плете сітку. Фото: Telegram/Zelenskiy
Українські військові жінки на передовій під час служби
Військова. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Скриншот допису Зеленського

Раніше ми писали, скільки коштів планують витратити чоловіки у Харкові на квіти та подарунки для жінок.

Також Новини.LIVE запитали у мешканців Львова, як вони будуть вітати жінок з 8 березня.

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