Зеленский поздравил украинских женщин с Днем борьбы за их права

Зеленский поздравил украинок с Днем борьбы за права женщин
В Украине в субботу, 8 марта, отмечают День борьбы за права женщин и гендерное равенство. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинок с этим праздником.
Об этом украинский лидер написал в Telegram.
Поздравление Зеленского с 8 марта
Президент отметил, что украинские женщины есть везде: на передовой и в тылу, в больницах, школах, в оборонке и в бизнесе.
И каждая из них на своем месте приумножает нашу общую силу, помогает, спасает, защищает, поддерживает тех, кто рядом, вдохновляет и ведет вперед.
"Сегодня Международный день борьбы за права женщин и мир. Но каждый день — ваш день. И каждый день должен стать днем мира. Героические. Сильные. Профессиональные. Решительные. Спасибо за вашу стойкость, которая ежедневно укрепляет Украину", — добавил Зеленский.
Ранее мы писали, сколько средств планируют потратить мужчины в Харькове на цветы и подарки для женщин.
Также Новини.LIVE спросили у жителей Львова, как они будут поздравлять женщин с 8 марта.
Читайте Новини.LIVE!