Зеленский поздравил украинских женщин с Днем борьбы за их права

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото:

В Украине в субботу, 8 марта, отмечают День борьбы за права женщин и гендерное равенство. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинок с этим праздником.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Поздравление Зеленского с 8 марта

Президент отметил, что украинские женщины есть везде: на передовой и в тылу, в больницах, школах, в оборонке и в бизнесе.

Женщина-военный. Фото: Telegram/Zelenskiy

Женщина-спасатель. Фото: Telegram/Zelenskiy

Женщина-врач. Фото: Telegram/Zelenskiy

Женщина с ребенком, фото: Telegram/Zelenskiy

И каждая из них на своем месте приумножает нашу общую силу, помогает, спасает, защищает, поддерживает тех, кто рядом, вдохновляет и ведет вперед.

Женщины-врачи. Фото: Telegram/Zelenskiy

Мать с ребенком. Фото: Telegram/Zelenskiy

Женщина-врач. фото: Telegram/Zelenskiy

Женщина-шахтер Фото: Telegram/Zelenskiy

"Сегодня Международный день борьбы за права женщин и мир. Но каждый день — ваш день. И каждый день должен стать днем мира. Героические. Сильные. Профессиональные. Решительные. Спасибо за вашу стойкость, которая ежедневно укрепляет Украину", — добавил Зеленский.

Женщина плетет сетку. Фото: Telegram/Zelenskiy

Женщина-военный. Фото: Telegram/Zelenskiy

Скриншот поста Зеленского

Ранее мы писали, сколько средств планируют потратить мужчины в Харькове на цветы и подарки для женщин.

Также Новини.LIVE спросили у жителей Львова, как они будут поздравлять женщин с 8 марта.