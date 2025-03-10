Зеленский отправился в Саудовскую Аравию — детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Nicolas Maeterlinck/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта отправился самолетом из Польши в Саудовскую Аравию. Он встретится с наследным принцем страны Мухаммедом ибн Салманом.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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Зеленский отправился в Саудовскую Аравию

"Ну все, президентский самолет улетел из Польши в Саудовскую Аравию", — написал Железняк.

Самолет Зеленского отправился в Саудовскую Аравию. Фото: t.me/yzheleznyak

Как известно, сегодня Зеленский встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. А завтра, 11 марта, в Джидде украинская делегация примет участие в переговорах с представителями США.

Напомним, недавно Зеленский назвал состав украинской делегации, которая поедет на переговоры с США в Саудовскую Аравию.

В то же время президент США Дональд Трамп ответил, чего ждет от переговоров с Украиной. По его словам, во время встречи "могут произойти большие события".