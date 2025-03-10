Переговори України і США — чого очікує Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує від переговорів з Україною у Саудівській Аравії позитивних результатів. За його словами, під час зустрічі "можуть відбутися великі події".

Про це повідомляє Fox News.

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Трамп заявив, що від переговорів з Україною у Саудівській Аравії, яка відбудеться 11 березня, він очікує "позитивних результатів". За його словами, під час цієї зустрічі делегації повинні визначити, чи готова Україна йти на територіальні поступки на користь Росії задля припинення війни.

"Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу", — сказав президент США.

Крім того, відомо, що під час цієї зустрічі сторони обговорять угоду про видобуток корисних копалин. Вона дозволить Америці отримати доступ до рідкісноземельних ресурсів України.

Трамп зазначив, що делегації підпишуть угоду про видобуток корисних копалин, але він хоче, щоб "Україна хотіла миру".

"Вони (українці. — Ред.) не продемонстрували тою мірою, в якій повинні, що хочуть миру", — сказав американський лідер.

Нагадаємо, ЗМІ дізналися, що пропонуватиме Україна США у Саудівській Аравії. Зокрема, Україна погодиться на "часткове припинення вогню".

Крім того, Трамп відповів, коли зможе дати Україні гарантії безпеки. За його словами, спершу треба закінчити війну.