Переговоры Украины и США — чего ожидает Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от переговоров с Украиной в Саудовской Аравии положительных результатов. По его словам, во время встречи "могут произойти большие события".

Об этом сообщает Fox News.

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Трамп заявил, что от переговоров с Украиной в Саудовской Аравии, которые состоятся 11 марта, он ожидает "положительных результатов". По его словам, во время этой встречи делегации должны определить, готова ли Украина идти на территориальные уступки в пользу России для прекращения войны.

"Я считаю, что на этой неделе мы достигнем значительного прогресса", — сказал президент США.

Кроме того, известно, что во время этой встречи стороны обсудят соглашение о добыче полезных ископаемых. Оно позволит Америке получить доступ к редкоземельным ресурсам Украины.

Трамп отметил, что делегации подпишут соглашение о добыче полезных ископаемых, но он хочет, чтобы "Украина хотела мира".

"Они (украинцы. — Ред.) не продемонстрировали в той степени, в которой должны, что хотят мира", — сказал американский лидер.

Напомним, СМИ узнали, что будет предлагать Украина США в Саудовской Аравии. В частности, Украина согласится на "частичное прекращение огня".

Кроме того, Трамп ответил, когда сможет дать Украине гарантии безопасности. По его словам, сначала надо закончить войну.