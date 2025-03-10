Переговоры Украины и США — чего ожидает Трамп

Трамп ответил, чего ждет от переговоров в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от переговоров с Украиной в Саудовской Аравии положительных результатов. По его словам, во время встречи "могут произойти большие события".
Об этом сообщает Fox News.
Чего ждет Трамп от переговоров с Украиной
Трамп заявил, что от переговоров с Украиной в Саудовской Аравии, которые состоятся 11 марта, он ожидает "положительных результатов". По его словам, во время этой встречи делегации должны определить, готова ли Украина идти на территориальные уступки в пользу России для прекращения войны.
"Я считаю, что на этой неделе мы достигнем значительного прогресса", — сказал президент США.
Кроме того, известно, что во время этой встречи стороны обсудят соглашение о добыче полезных ископаемых. Оно позволит Америке получить доступ к редкоземельным ресурсам Украины.
Трамп отметил, что делегации подпишут соглашение о добыче полезных ископаемых, но он хочет, чтобы "Украина хотела мира".
"Они (украинцы. — Ред.) не продемонстрировали в той степени, в которой должны, что хотят мира", — сказал американский лидер.
Напомним, СМИ узнали, что будет предлагать Украина США в Саудовской Аравии. В частности, Украина согласится на "частичное прекращение огня".
Кроме того, Трамп ответил, когда сможет дать Украине гарантии безопасности. По его словам, сначала надо закончить войну.
Читайте Новини.LIVE!