Переговори України і США — що пропонуватиме Київ

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Під час переговорів у Саудівській Аравії, які відбудуться 11 березня, Україна запропонує США "часткове припинення вогню". Крім того, Київ переконуватиме Вашингтон відновити обмін розвідувальними даними.

Про це повідомляє Financial Times.

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За даними ЗМІ, українська сторона під час переговорів намагатиметься переконати США відновити передачу розвідданих та постачання військової допомоги.

Для цього Київ, як кажуть журналісти, готовий запропонувати Росії припинення далеких ударів БпЛА та ракетами, а також бойових дій у Чорному морі.

Один з українських чиновників сказав FT, що Київ зараз хоче налагодити відносини зі США.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що США близькі до зняття паузи розвідданих для України. Він також додав, що очікує "хороших результатів" від майбутніх переговорів із Києвом.

Крім того, президент США сказав, що Україна може не вижити "у будь-якому випадку" без підтримки Вашингтона.