Переговоры Украины и США — что будет предлагать Киев

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Во время переговоров в Саудовской Аравии, которые состоятся 11 марта, Украина предложит США "частичное прекращение огня". Кроме того, Киев будет убеждать Вашингтон возобновить обмен разведывательными данными.

Об этом сообщает Financial Times.

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По данным СМИ, украинская сторона во время переговоров будет пытаться убедить США возобновить передачу разведданных и поставки военной помощи.

Для этого Киев, как говорят журналисты, готов предложить России прекращение дальних ударов БпЛА и ракетами, а также боевых действий в Черном море.

Один из украинских чиновников сказал FT, что Киев сейчас хочет наладить отношения с США.

Напомним, недавно Трамп заявил, что США близки к снятию паузы разведданных для Украины. Он также добавил, что ожидает "хороших результатов" от предстоящих переговоров с Киевом.

Кроме того, президент США сказал, что Украина может не выжить "в любом случае" без поддержки Вашингтона.