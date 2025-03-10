Разведданные от США — Виткофф ответил, получает ли их Украина

Спецпосланник Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки продолжают предоставлять Украине разведывательные данные для обороны. Этот вопрос еще обсудят в Саудовской Аравии.

Об этом заявил спецпосланник Президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, пишет Clash Report в понедельник, 10 марта.

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Уиткофф отметил, что США ожидают значительного прогресса на переговорах с Украиной на этой неделе. В частности, что касается соглашения о полезных ископаемых.

Сообщение о соглашении между Украиной и США. Фото: скриншот

Кроме того, чиновник опроверг информацию о том, что Штаты полностью прекратили предоставлять Украине разведывательную информацию. Он добавил, что об этом будут говорить на встрече в Саудовской Аравии.

"США никогда не закрывали разведывательные данные для чего-то оборонного, что нужно украинцам", — заявил Уиткофф.

Сообщение о разведданных для Украины от США. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 10 марта, Президент Украины Владимир Зеленский отправился самолетом из Польши в Саудовскую Аравию. Там он планирует встретиться с наследным принцем страны Мухаммедом ибн Салманом.

Кроме того, завтра, 11 марта, в Саудовской Аравии состоятся переговоры между Украиной и США. Дональд Трамп заявил, что во время встречи "могут произойти большие события".