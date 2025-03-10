США проведуть зустріч із представниками Росії в Саудівській Аравії

Делегації США та Росії. Фото: Reuters

Цього тижня головні посадові особи адміністрації Трампа проведуть окремі зустрічі як з українськими офіційними особами, так і російськими. Зустрічі в Саудівській Аравії стануть початком ще одного важливого тижня перемовин з високими ставками, оскільки президент США Дональд Трамп і його команда прагнуть укласти угоду між двома країнами.

Про це повідомляє CNN.

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Джерело видання відмовилося розповісти, хто саме буде присутній на зустрічах. Однак Трамп у неділю зробив попередню заяву щодо майбутніх переговорів, якою фактично підтверджує зустрічі, зокрема і з РФ.

"Як ви знаєте, мають бути великі зустрічі в Саудівській Аравії. Вони включатимуть Росію, а що стосується України — подивимося, чи зможемо ми чогось досягти", — заявив президент журналістам.

Трамп висловив сподівання, що "цього тижня можуть відбутися дуже важливі події".

Нагадаємо, що під час цього ж спілкування на борту літака з журналістами, президент США заявив, що паузу в обміні розвідданими з Україною майже знято. Водночас він не став обіцяти, що зніме паузу в наданні військової допомоги, якщо Україна підпише угоду про корисні копалини.

Також ми писали, що вчора президент України Володимир Зеленський анонсував свій візит до Саудівської Аравії. Він повідомив, що вже сьогодні відвідає країну і проведе низку зустрічей.