США проведут встречу с представителями России в Саудовской Аравии

Делегации США и России. Фото: Reuters

На этой неделе главные должностные лица администрации Трампа проведут отдельные встречи как с украинскими официальными лицами, так и российскими. Встречи в Саудовской Аравии станут началом еще одной важной недели переговоров с высокими ставками, поскольку президент США Дональд Трамп и его команда стремятся заключить соглашение между двумя странами.

Об этом сообщает CNN.

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Что сказал Трамп об этом

Источник издание отказался рассказать, кто именно будет присутствовать на встречах. Однако Трамп в воскресенье сделал предварительное заявление о предстоящих переговорах, которым фактически подтверждает встречи в том числе и с РФ.

"Как вы знаете, предстоят большие встречи в Саудовской Аравии. Они будут включать Россию, а что касается Украины — посмотрим, сможем ли мы чего-то достичь", — заявил президент журналистам.

Трамп выразил надежду, что "на этой неделе могут произойти очень важные события".

Напомним, что в ходе этого же общения на борту самолета с журналистами, президент США заявил, что паузу в обмене разведданными с Украиной почти снято. В то же время он не стал обещать, что снимет паузу в предоставлении военной помощи, если Украина подпишет соглашение о полезных ископаемых.

Также мы писали, что вчера президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свой визит в Саудовскую Аравию. Он сообщил, что уже сегодня посетит страну и проведет ряд встреч.