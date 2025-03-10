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Зеленський прибув до Саудівської Аравії

10 березня 2025 17:09
Анастасія Писаненко - редактор
Зеленський прибув до Саудівської Аравії
Президент України Володимир Зеленський у Саудівській Аравії. Фото: ОП
Анастасія Писаненко - редактор

У понеділок, 10 березня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії для переговорів перед зустріччю з делегацією США. Голова держави проведе переговори з наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом.

Про це пише The Guardian.

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Президент України Володимир Зеленський у Саудівській Аравії. Фото: ОП

Що відомо про візит Зеленського до Саудівської Аравії

"Ми щойно отримали інформацію про те, що Президент України Володимир Зеленський прибув до Джидди, Саудівська Аравія", — говориться у повідомленні.

Зеленський прибув до Саудівської Аравії - фото 2
Президент України Володимир Зеленський у Саудівській Аравії. Фото: ОП

Український лідер проведе переговори з наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом.

Водночас вже завтра відбудеться важлива зустріч української та американської делегацій, де братиме участь, зокрема, глава ОПУ Андрій Єрмак.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський назвав склад української делегації, яка поїде на переговори зі США до Саудівської Аравії.

Водночас президент США Дональд Трамп відповів, чого чекає від переговорів з Україною. За його словами, під час зустрічі "можуть відбутися великі події". 

Володимир Зеленський США Україна Саудівська Аравія мирні переговори
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