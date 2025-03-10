Президент Украины Владимир Зеленский в Саудовской Аравии. Фото: ОП

В понедельник, 10 марта, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров перед встречей с делегацией США. Глава государства проведет переговоры с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.

Об этом пишет The Guardian.

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Президент Украины Владимир Зеленский в Саудовской Аравии. Фото: ОП

Что известно о визите Зеленского в Саудовскую Аравию

"Мы только что получили информацию о том, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Джидду, Саудовская Аравия", — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский в Саудовской Аравии. Фото: ОП

Украинский лидер проведет переговоры с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.

В то же время уже завтра состоится важная встреча украинской и американской делегаций, где будет участвовать, в частности, глава ОПУ Андрей Ермак.

Напомним, недавно Зеленский назвал состав украинской делегации, которая поедет на переговоры с США в Саудовскую Аравию.

В то же время президент США Дональд Трамп ответил, чего ждет от переговоров с Украиной. По его словам, во время встречи "могут произойти большие события".