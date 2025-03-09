Україна підписала меморандум з виробником IRIS-T

Міністр оборони України Рустем Умєров із представником компанії Diehl Defence. Фото: Рустем Умєров/Facebook

Україна підписала меморандум про взаєморозуміння з німецькою компанією Diehl Defence — виробником системи IRIS-T. Ця система є важливою частиною протиповітряної оборони України.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у неділю, 9 березня.

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"Підписали меморандум про взаєморозуміння з компанією Diehl Defence — виробником системи IRIS-T, яка є важливою частиною протиповітряного щита України", — повідомив глава Міноборони.

А також зазначив, що захист українського неба та міст є пріоритетом. Крім того, Умєров пояснив, що підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони.

Також, за словами Умєрова, меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі.

"Дякую Diehl Defence за довіру та готовність до співпраці. Важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні. Вільний світ — на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони. Продовжуємо розвивати український ОПК та інтегрувати його в європейську екосистему", — резюмував глава оборонного відомства.

Скриншот допису Рустема Умєрова/Facebook

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над власними аналогами систем ППО Patriot.

Також ми повідомляли, що Україна порушувала питання отримання ліцензії на виробництво ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot.