Україна хоче отримати ліцензію на виробництво ракет для Patriot

ЗРК Patriot у Польщі. Фото: Patryk Ogorzalek/Agencja Wyborcza.pl

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів із міжнародними партнерами порушував питання отримання ліцензії на виробництво ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Він наголосив, що США неохоче передавали Україні більше систем ППО, оскільки це пов’язано зі значними фінансовими витратами.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю для Reuters.

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Президент України Володимир Зеленський зазначив, що значна частина оборони країни припадає саме на ППО.

За словами Зеленського, ключовою проблемою є не лише постачання комплексів Patriot, а й необхідність постійного поповнення запасів ракет до них, які є дороговартісними. Президент зазначив, що Україна готова сама шукати фінансування для виготовлення цих ракет, проте для цього необхідна відповідна технологічна ліцензія від країн-виробників.

"Велика частина це ППО. І головна, скажімо так, частина цього ППО — це системи Patriot або аналоги їх. І аналогів їх небагато і вони, якщо чесно, ми не впевнені, що ми можемо їх отримати в достатній кількості. А у кого це є? У президента Трампа, у народу США багато цих систем і ліцензій на виробництво. І ми також говорили ще з колишньою адміністрацієєю — дайте нам всі ці системи, всі боялись дати нам, закрити нам небо", — сказав Володимир Зеленський

Президент зазначив, що побоювання партнерів передавати більше систем ППО полягає у дорогому обслуговуванні, зокрема, виготовленні ракет. Тому він пропонував партнерам передати Україні ліцензії на ракети до Patriot, а питання фінансування їх вигоовлення вирішувати самостійно.

"Я вам скажу чесно, тому що питання також іде про гроші. Тому що якщо у тебе додається систем, то додається ще кількість ракет. А я розумію, що ракети дороговартісні. І тому я просив: дайте нам ліцензій на виробництво цих ракет. Це буде наша проблема, скільки в нас знайшли грошей, ми взяли від податків або від партнерів", — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці січня Україна отримала від Ізраїлю ракети для системи Patriot. Раніше військовий аналітик Євген Дикий пояснював, чому партнери України неохоче передають нові системи Patriot.