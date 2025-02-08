Украина хочет получить лицензию на производство ракет для Patriot

ЗРК Patriot в Польше. Фото: Patryk Ogorzalek/Agencja Wyborcza.pl

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с международными партнерами поднимал вопрос получения лицензии на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он отметил, что США неохотно передавали Украине больше систем ПВО, поскольку это связано со значительными финансовыми затратами.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью для Reuters.

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что значительная часть обороны страны приходится именно на ПВО.

По словам Зеленского, ключевой проблемой является не только поставка комплексов Patriot, но и необходимость постоянного пополнения запасов ракет к ним, которые являются дорогостоящими. Президент отметил, что Украина готова сама искать финансирование для изготовления этих ракет, однако для этого необходима соответствующая технологическая лицензия от стран-производителей.

"Большая часть это ПВО. И главная, скажем так, часть этого ПВО — это системы Patriot или аналоги их. И аналогов их немного, и они, если честно, мы не уверены, что мы можем их получить в достаточном количестве. А у кого это есть? У президента Трампа, у народа США много этих систем и лицензий на производство. И мы также говорили еще с прежней администрацией — дайте нам все эти системы, все боялись дать нам, закрыть нам небо", — сказал Владимир Зеленский

Президент отметил, что опасения партнеров передавать больше систем ПВО заключается в дорогом обслуживании, в частности, изготовлении ракет. Поэтому он предлагал партнерам передать Украине лицензии на ракеты к Patriot, а вопрос финансирования их изготовления решать самостоятельно.

"Я вам скажу честно, потому что вопрос также идет о деньгах. Потому что если у тебя добавляется систем, то добавляется еще количество ракет. А я понимаю, что ракеты дорогостоящие. И поэтому я просил: дайте нам лицензий на производство этих ракет. Это будет наша проблема, сколько у нас нашли денег, мы взяли от налогов или от партнеров", — пояснил Зеленский.

Напомним, в конце января Украина получила от Израиля ракеты для системы Patriot. Ранее военный аналитик Евгений Дикий объяснял, почему партнеры Украины неохотно передают новые системы Patriot.