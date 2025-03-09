Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T

Министр обороны Украины Рустем Умеров с представителем компании Diehl Defence. Фото: Рустем Умеров/Facebook

Украина подписала меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией Diehl Defence — производителем системы IRIS-T. Эта система является важной частью противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в воскресенье, 9 марта.

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"Подписали меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence — производителем системы IRIS-T, которая является важной частью противовоздушного щита Украины", — сообщил глава Минобороны.

А также отметил, что защита украинского неба и городов является приоритетом. Кроме того, Умеров пояснил, что подписанное соглашение открывает путь к большим индустриальным проектам, которые позволят усилить способности украинской противовоздушной обороны.

Также, по словам Умерова, меморандум предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны втрое.

"Спасибо Diehl Defence за доверие и готовность к сотрудничеству. Важно, что ведущие мировые оборонные компании делают шаг навстречу Украине. Свободный мир — на нашей стороне, и вместе мы открываем новые возможности для усиления обороны. Продолжаем развивать украинский ОПК и интегрировать его в европейскую экосистему", — резюмировал глава оборонного ведомства.

Скриншот сообщения Рустема Умерова/Facebook

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над собственными аналогами систем ПВО Patriot.

Также мы сообщали, что Украина поднимала вопрос получения лицензии на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.