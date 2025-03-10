США могут возобновить помощь Украине после переговоров, — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Переговоры с украинской делегацией в Саудовской Аравии станут ключевыми для разблокирования военной помощи и обмена разведданными. Если разговор пройдет хорошо, этот вопрос решится.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает The Guardian в понедельник, 10 марта.

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Государственный секретарь США отметил, что прекращение военной помощи со стороны США может быть решено во время переговоров в Саудовской Аравии. Встреча будет направлена на прекращение войны в Украине.

"Я думаю, что понятие паузы в помощи, в общем, является тем, что я надеюсь, что мы сможем решить. Очевидно, то, что произойдет (переговоры между Украиной и США. — Ред.), будет ключевым для этого", — сказал журналистам главный дипломат США.

Рубио также рассказал о перспективах прекращения огня в Украине. Он заявил, что Киеву, вероятно, придется пойти на уступки. Рубио считает, что перемирие в воздухе и на море может стать началом завершения войны.

"Я не говорю, что одного этого достаточно, но это та уступка, которую вы должны увидеть, чтобы положить конец конфликту", — сказал он.

Напомним, ранее спецпосланник Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявлял, что США не прекратили предоставлять Украине разведданные для обороны. Он добавил, что об этом еще будут говорить в Саудовской Аравии.

Сегодня, 10 марта, глава государства Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Президент проведет переговоры с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.