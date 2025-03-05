Лист Зеленського Трампу — Маркарова розкрила деталі

Посол України у США Оксана Маркарова. Фото: Еспресо

Посол України у США Оксана Маркарова розкрила деталі щодо листа президента Володимира Зеленського, про який говорив американський лідер Дональд Трамп. За її словами, це був допис глави держави із соціальних мереж.

Про це Оксана Маркарова повідомила у Facebook в середу, 5 березня.

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"В дуже складній ситуації все ж рухаємося вперед, розбудовуємо стосунки та просуваємо наші пріоритети. Допис нашого Президента Володимира Зеленського зачитав у своєму зверненні до нації президент Дональд Трамп і сказав: "Я ціную, що він написав цей лист", — пояснила Маркарова.

Скриншот допису Оксани Маркарової

Ймовірно, йдеться про допис Зеленського, який він опублікував у Х (Twitter) 4 березня. Президент там написав, що Україна готова до переговорів, щоб наблизити мир.

"Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру", — йдеться у повідомленні.

Допис Зеленського, який зачитав Трамп. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час виступу у Конгресі Трамп заявив, що отримав від Зеленського лист про готовність до переговорів.

Крім того, президент США стверджував, що отримав сигнали про готовність Росії до миру. За його словами, він мав "дуже серйозну дискусію" з Москвою.