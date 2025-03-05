Письмо Зеленского Трампу — Маркарова раскрыла детали

Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото: Эспрессо

Посол Украины в США Оксана Маркарова раскрыла детали относительно письма президента Владимира Зеленского, о котором говорил американский лидер Дональд Трамп. По ее словам, это было сообщение главы государства из социальных сетей.

Об этом Оксана Маркарова сообщила в Facebook в среду, 5 марта.

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"В очень сложной ситуации все же движемся вперед, развиваем отношения и продвигаем наши приоритеты. Сообщение нашего Президента Владимира Зеленского зачитал в своем обращении к нации президент Дональд Трамп и сказал: "Я ценю, что он написал это письмо", — пояснила Маркарова.

Скриншот сообщения Оксаны Маркаровой

Вероятно, речь идет о сообщении Зеленского, которое он опубликовал в Х (Twitter) 4 марта. Президент там написал, что Украина готова к переговорам, чтобы приблизить мир.

"Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь длительного мира", — говорится в сообщении.

Сообщение Зеленского, которое зачитал Трамп. Фото: скриншот

Напомним, во время выступления в Конгрессе Трамп заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам.

Кроме того, президент США утверждал, что получил сигналы о готовности России к миру. По его словам, он имел "очень серьезную дискуссию" с Москвой.