Зеленский встретился с Наследственным принцем Саудовской Аравии

Официальный визит Президента Украины в Королевство Саудовская Аравия. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Глава государства встретился в Джидде с Наследным принцем и Премьер-министром Королевства Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.

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Во время переговоров Зеленский выразил благодарность за приглашение посетить Саудовскую Аравию в период священного Рамадана и отметил важную роль этой страны в поиске путей к справедливому и прочному миру. Он также отметил значение организованной Саудовской Аравией встречи делегаций Украины и США, которая запланирована на сегодня, 11 марта, в Джидде.

Встреча Владимира Зеленского и Мухаммада бин Салманом Аль Сауда. Фото: ОПУ

Одним из ключевых вопросов стало возможное посредничество Саудовской Аравии в освобождении украинских военнопленных, гражданских заложников и депортированных детей. Лидеры обсудили перспективы усиления работы в этом направлении. Также предметом обсуждения стали гарантии безопасности для Украины, которые должны предотвратить повторение агрессии.

Официальный визит Президента Украины в Королевство Саудовская Аравия. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский обозначил планы Украины по расширению оборонного производства и выразил заинтересованность в совместных проектах с Саудовской Аравией.

Отдельно стороны обсудили несколько вопросов торгово-экономического сотрудничества, энергетики и инвестиций в восстановление Украины. Мухаммад бин Салман подтвердил готовность Саудовской Аравии активно участвовать в этих процессах и инвестировать в украинскую экономику.

Напомним, недавно в Офисе Президента Украины сделали заявление относительно того, какое перемирие является приемлемым для Украины.

А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский якобы посылал Трампу письмо с извинениями за неудачный диалог во время визита.