Україна не погодиться на перемир'я на суходолі — що кажуть в Офісі Президента

Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: 1-ша окрема танкова Сіверська бригада

Україна не відмовиться від своєї пропозиції щодо припинення вогню в небі та на морі. Однак перемир’я на суходолі неприйнятне, адже це дозволить Росії перегрупувати сили та відновити наступ у майбутньому.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону "Єдині новини" у понеділок, 10 березня.

Читайте також:

Умови щодо перемир'я

За словами Лещенка, Україна не піде на перемир'я на суходолі, оскільки російський диктатор Володимир Путін зможе відновити кількість живої сили та поновити бойові дії згодом.

"Трамп постійно народжує ініціативи для того, щоб у переговорному процесі свого візаві підводити до потрібного йому результату. Але й в України є що відповісти. Ви хочете перемир'я — ми готові. Проте не на суходолі, де Путін зможе взяти перемир'я на кілька місяців: підлікувати поранених, набрати піхоту в Північній Кореї і поновити цю війну", — сказав радник керівника ОП.

Раніше ми розповідали, яка кількість бойових літаків знадобиться Україні для забезпечення безпеки неба під час можливого перемир’я.

Також ми писали, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтримав ідею українського лідера Володимира Зеленського про "перемир'я з Росією у повітрі та на морі".