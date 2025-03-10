Украина не согласится на перемирие на суше — что говорят в Офисе Президента

Украинские военные на фронте. Иллюстративное фото: 1-я отдельная танковая Северская бригада

Украина не откажется от своего предложения о прекращении огня в небе и на море. Однако перемирие на суше неприемлемо, ведь это позволит России перегруппировать силы и возобновить наступление в будущем.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона "Єдині новини" в понедельник, 10 марта.

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Условия по перемирию

По словам Лещенко, Украина не пойдет на перемирие на суше, поскольку российский диктатор Владимир Путин сможет восстановить количество живой силы и возобновить боевые действия впоследствии.

"Трамп постоянно рождает инициативы для того, чтобы в переговорном процессе своего визави подводить к нужному ему результату. Но и у Украины есть что ответить. Вы хотите перемирия — мы готовы. Но не на суше, где Путин сможет взять перемирие на несколько месяцев: подлечить раненых, набрать пехоту в Северной Корее и возобновить эту войну", — сказал советник руководителя ОП.

Ранее мы рассказывали, какое количество боевых самолетов понадобится Украине для обеспечения безопасности неба во время возможного перемирия.

Также мы писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею украинского лидера Владимира Зеленского о "перемирии с Россией в воздухе и на море".