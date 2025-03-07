Ердоган підтримав перемир'я України та РФ "у повітрі й на морі"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Anadolu

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримав ідею українського лідера Володимира Зеленського про "перемир'я у повітрі та на морі" з Росією. Угода дасть можливість перевірити Росію на бажання припинити війну в Україні.

Про це пише Anadolu.

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На думку Ердогана, припинення атак у повітрі та на морі "сприятиме зміцненню довіри" між Росією та Україною. Також за його словами, це дасть можливість якнайшвидше встановити повноцінне припинення вогню.

Крім того, президент Туреччини запропонував провести перемовини між сторонами, зазначивши, що країна долучилася до Європейського фонду миру, який спрямований на відбудову та відновлення України.

Що передбачає ідея Зеленського

Зеленський запропонував ініціативу щодо встановлення перемир'я в повітрі та на морі, як перший крок до завершення війни з Росією.

Ця пропозиція передбачає припинення ракетних ударів, використання далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, а також припинення військових операцій у Чорному морі.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонували перемир'я в Україні на один місяць, яке охоплює припинення бойових дій у повітрі, на морі та удари по енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, Макрон ініціював обговорення щодо використання ядерної зброї Франції для захисту всього континенту.

Натомість голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що це "погроза на адресу Росії". Також він зазначив, що військовий контингент ЄС в Україні — "це пряма війна проти РФ".