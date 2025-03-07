Эрдоган поддержал перемирие Украины и РФ "в воздухе и на море"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Anadolu

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею украинского лидера Владимира Зеленского о "перемирии в воздухе и на море" с Россией. Соглашение даст возможность проверить Россию на желание прекратить войну в Украине.

Об этом пишет Anadolu.

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Прекращение огня в Украине

По мнению Эрдогана, прекращение атак в воздухе и на море "будет способствовать укреплению доверия" между Россией и Украиной. Также по его словам, это даст возможность как можно быстрее установить полноценное прекращение огня.

Кроме того, президент Турции предложил провести переговоры между сторонами, отметив, что страна присоединилась к Европейскому фонду мира, который направлен на восстановление и восстановление Украины.

Что предусматривает идея Зеленского

Зеленский предложил инициативу по установлению перемирия в воздухе и на море как первый шаг к завершению войны с Россией.

Это предложение предусматривает прекращение ракетных ударов, использование дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры, а также прекращение военных операций в Черном море.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложили перемирие в Украине на один месяц, которое охватывает прекращение боевых действий в воздухе, на море и удары по энергетической инфраструктуре.

Напомним, Макрон инициировал обсуждение по использованию ядерного оружия Франции для защиты всего континента.

Зато глава МИД России Сергей Лавров заявил, что это "угроза в адрес России". Также он отметил, что военный контингент ЕС в Украине — "это прямая война против РФ".