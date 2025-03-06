Кремль вважає небезпечною заяву Макрона про ядерну зброю

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, про плани створення "ядерної парасольки" в Європі, аби стримати Росію. Кремль розцінив це як загрозу.

Про це сказав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в четвер, 6 березня.

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"Звичайно, це погроза на адресу РФ. Якщо він нас вважає загрозою, збирає зустріч начальників генеральних штабів європейських країн і Британії та каже, що необхідно використовувати ядерну зброю, готується до використання ядерної зброї проти Росії, це, звісно ж, загроза", — сказав Лавров.

Він також додав, що військовий контингент ЄС в Україні — це пряма війна країн Європи та НАТО проти РФ. Також представник Кремля обурився через те, що Європа "говорить про Росію без Росії".

Нагадаємо, Емманюель Макрон заявив, що ядерну зброю Франції можна було б використати для захисту всього Європейського континенту. Він додав, що рішення буде ухвалювати Головнокомандувач французької армії.

Також Емманюель Макрон заявив, що він сподівається переконати Президента США Дональда Трампа стати на бік Європи. Це, зокрема, стосується важливих економічних питань.