Кремль считает опасным заявление Макрона о ядерном оружии опасным

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: росСМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах создания "ядерного зонтика" в Европе, чтобы сдержать Россию. Кремль расценил это как угрозу.

Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, 6 марта.

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"Конечно, это угроза в адрес РФ. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии и говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", — сказал Лавров.

Он также добавил, что военный контингент ЕС в Украине — это прямая война стран Европы и НАТО против РФ. Также представитель Кремля возмутился из-за того, что Европа "говорит о России без России".

Напомним, Эмманюэль Макрон заявил, что ядерное оружие Франции можно было бы использовать для защиты всего Европейского континента. Он добавил, что решение будет принимать Главнокомандующий французской армии.

Также Эмманюэль Макрон заявил, что он надеется убедить Президента США Дональда Трампа стать на сторону Европы. Это, в частности, касается важных экономических вопросов.