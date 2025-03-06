Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Лавров назвал заявление Макрона о ядерном оружии угрозой для РФ arrow

Лавров назвал заявление Макрона о ядерном оружии угрозой для РФ

6 марта 2025 14:05
Ольга Антоновская - редактор
Кремль считает опасным заявление Макрона о ядерном оружии опасным
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: росСМИ
Ольга Антоновская - редактор

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах создания "ядерного зонтика" в Европе, чтобы сдержать Россию. Кремль расценил это как угрозу.

Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, 6 марта.

Читайте также:

Реакция Кремля на заявление Макрона о ядерном оружии

"Конечно, это угроза в адрес РФ. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии и говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", — сказал Лавров.

Он также добавил, что военный контингент ЕС в Украине — это прямая война стран Европы и НАТО против РФ. Также представитель Кремля возмутился из-за того, что Европа "говорит о России без России".

Напомним, Эмманюэль Макрон заявил, что ядерное оружие Франции можно было бы использовать для защиты всего Европейского континента. Он добавил, что решение будет принимать Главнокомандующий французской армии.

Также Эмманюэль Макрон заявил, что он надеется убедить Президента США Дональда Трампа стать на сторону Европы. Это, в частности, касается важных экономических вопросов.

Франция Эммануэль Макрон Сергей Лавров Кремль война в Украине Россия
Реклама
Реклама
Реклама