Макрон заявив про готовність до розмови з Путіним — ЗМІ

Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що готовий говорити з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак для цього є одна умова.

Про це пише Le Monde у п'ятницю, 7 березня.

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Макрон готовий говорити з Путіним

Макрон заявив, що Путін може зрадити підписані ним угоди та пригадав Мінські угоди. Він додав, що російському диктатору потрібне припинення вогню не для досягнення тривалого миру, а для підготовки до подальшої війни.

"Я готовий говорити з президентом Путіним, коли ми разом з президентом Зеленським і нашими європейськими партнерами визнаємо, що настав відповідний момент. Ми вступаємо у фазу дискусій і переговорів, які в якийсь момент повністю виправдають дискусії з переговорниками і лідерами", — зазначив Макрон.

Нагадаємо, 6 березня у Брюсселі відбулась зустріч Президента України Володимира Зеленського з французьким колегою Емманюелем Макроном. Розмову провели в рамках саміту Євросоюзу.

Раніше Емманюель Макрон повідомив про плани створити "ядерну парасольку" в Європі. Ці слова Президента Франції в Росії розцінили як загрозу.