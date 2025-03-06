Зустріч Зеленського і Макрона в Брюсселі 6 березня — про що поговорили

Зеленський поговорив з Макроном у Брюсселі — деталі
Президент України Володимир Зеленський 6 березня зустрівся з лідером Франції Емманюелем Макроном. Розмова відбулась в рамках саміту ЄС в Брюсселі.
Про це журналістам повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.
Зустріч Зеленського і Макрона
Зеленський і Макрон проводять зустріч у Брюсселі. Вона відбувається перед спеціальним безпековим самітом лідерів ЄС 6 березня.
"Зеленський зараз проводить зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном", — сказав Никифоров.
Зазначимо, перед тим президент України прибув на саміт і подякував європейцям за підтримку. Він приєднався до лідерів на переговорах на вищому рівні в Брюсселі.
Нагадаємо, в рамках саміту ЄС Зеленський також зустрівся з прем'єром Бельгії. Під час розмови сторони приділили особливу увагу оборонним потребам.
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