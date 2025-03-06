Зустріч Зеленського і Макрона в Брюсселі 6 березня — про що поговорили

Володимир Зеленський і Емманюель Макрон. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський 6 березня зустрівся з лідером Франції Емманюелем Макроном. Розмова відбулась в рамках саміту ЄС в Брюсселі.

Про це журналістам повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

Читайте також:

Зустріч Зеленського і Макрона

Зеленський і Макрон проводять зустріч у Брюсселі. Вона відбувається перед спеціальним безпековим самітом лідерів ЄС 6 березня.

"Зеленський зараз проводить зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном", — сказав Никифоров.

Зазначимо, перед тим президент України прибув на саміт і подякував європейцям за підтримку. Він приєднався до лідерів на переговорах на вищому рівні в Брюсселі.

Нагадаємо, в рамках саміту ЄС Зеленський також зустрівся з прем'єром Бельгії. Під час розмови сторони приділили особливу увагу оборонним потребам.