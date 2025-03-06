Саміт ЄС 6 березня — Зеленський зустрівся з прем'єром Бельгії

Володимир Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський 6 березня зустрівся з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером у Брюсселі. Під час розмови сторони приділили особливу увагу оборонним потребам.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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Зеленський розповів, що під час зустрічі з Бельгійським прем'єром він поінформував його про підготовку європейського плану для наближення справедливого миру. Український лідер запросив Вевера взяти участь у роботі над ним.

Крім того, особливу увагу під час переговорів сторони приділили оборонним потребам. Насамперед постачанню артилерійських систем і снарядів до них, а також інвестиціям в українське виробництво далекобійних дронів і ракет. Зеленський відзначив, що вони довели свою ефективність на фронті, і маємо разом посилювати цю перевагу. Також обговорили інтеграцію України до ЄС.

"Подякував уряду та всім бельгійцям за надану допомогу, зокрема за передачу літаків F-16. Цінуємо ці сильні кроки для захисту українських життів", — наголосив президент.

Нагадаємо, 6 березня Зеленський прибув на саміт ЄС у Брюсселі. Ця конференція присвячена допомозі Україні та обороні ЄС.

Під час зустрічі український лідер зробив важливу заяву. Він зауважив, що Європа "надіслала потужний сигнал" підтримки українцям.