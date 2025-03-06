Саммит ЕС 6 марта — Зеленский встретился с премьером Бельгии

Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта встретился с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером в Брюсселе. Во время разговора стороны уделили особое внимание оборонным потребностям.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Зеленский рассказал, что во время встречи с Бельгийским премьером он проинформировал его о подготовке европейского плана для приближения справедливого мира. Украинский лидер пригласил Вевера принять участие в работе над ним.

Кроме того, особое внимание во время переговоров стороны уделили оборонным потребностям. Прежде всего поставкам артиллерийских систем и снарядов к ним, а также инвестициям в украинское производство дальнобойных дронов и ракет. Зеленский отметил, что они доказали свою эффективность на фронте, и должны вместе усиливать это преимущество. Также обсудили интеграцию Украины в ЕС.

"Поблагодарил правительство и всех бельгийцев за оказанную помощь, в частности за передачу самолетов F-16. Ценим эти сильные шаги для защиты украинских жизней", — подчеркнул президент.

Напомним, 6 марта Зеленский прибыл на саммит ЕС в Брюсселе. Эта конференция посвящена помощи Украине и обороне ЕС.

Во время встречи украинский лидер сделал важное заявление. Он отметил, что Европа "послала мощный сигнал" поддержки украинцам.