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Зеленский поговорил с Макроном в Брюсселе — детали

6 марта 2025 14:11
Карина Приходько - Редактор
Встреча Зеленского и Макрона в Брюсселе 6 марта — о чем поговорили
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта встретился с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся в рамках саммита ЕС в Брюсселе.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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Встреча Зеленского и Макрона

Зеленский и Макрон проводят встречу в Брюсселе. Она проходит перед специальным саммитом по безопасности лидеров ЕС 6 марта.

"Зеленский сейчас проводит встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном", — сказал Никифоров.

Отметим, перед тем президент Украины прибыл на саммит и поблагодарил европейцев за поддержку. Он присоединился к лидерам на переговорах на высшем уровне в Брюсселе.

Напомним, в рамках саммита ЕС Зеленский также встретился с премьером Бельгии. Во время разговора стороны уделили особое внимание оборонным потребностям.

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