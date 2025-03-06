Встреча Зеленского и Макрона в Брюсселе 6 марта — о чем поговорили

Зеленский поговорил с Макроном в Брюсселе — детали
Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта встретился с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся в рамках саммита ЕС в Брюсселе.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Встреча Зеленского и Макрона
Зеленский и Макрон проводят встречу в Брюсселе. Она проходит перед специальным саммитом по безопасности лидеров ЕС 6 марта.
"Зеленский сейчас проводит встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном", — сказал Никифоров.
Отметим, перед тем президент Украины прибыл на саммит и поблагодарил европейцев за поддержку. Он присоединился к лидерам на переговорах на высшем уровне в Брюсселе.
Напомним, в рамках саммита ЕС Зеленский также встретился с премьером Бельгии. Во время разговора стороны уделили особое внимание оборонным потребностям.
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