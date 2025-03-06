Зеленський провів зустріч з Макроном у Брюсселі — про що йшлося

Зеленський та Макрон провели зустріч — що обговорили
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Брюсселю у четвер, 6 березня, зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери обговорили досягнення миру в Україні.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Зустріч Зеленського та Макрона 6 березня
"Подякував Емманюелю за чітку й принципову позицію щодо підтримки України та необхідності нових, більш серйозних кроків на захист усієї нашої Європи — наших народів, наших інституцій і нашого європейського способу життя", — зазначив Зеленський.
За його словами, разом з Макроном вони обговорили зустріч на рівні військових представників країн, які готові докласти більших зусиль для надійного гарантування безпеки в межах завершення війни в Україні — її готують на 11 березня. Також лідери скоординували позиції та найближчі кроки.
"Маємо абсолютно чітке спільне бачення того, що реальний і тривалий мир можливий на основі взаємодії України, всієї Європи та Америки. Війна має закінчитися якнайшвидше", — додав президент.
Нагадаємо, на полях саміту в Брюсселі Зеленський також зустрівся з новим канцлером Австрії Крістіаном Штокером.
А під час конференції за участі лідерів ЄС Зеленський презентував перші кроки для досягнення миру в Україні.
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