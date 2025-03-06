Зеленський провів зустріч з Макроном у Брюсселі — про що йшлося

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Брюсселю у четвер, 6 березня, зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери обговорили досягнення миру в Україні.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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"Подякував Емманюелю за чітку й принципову позицію щодо підтримки України та необхідності нових, більш серйозних кроків на захист усієї нашої Європи — наших народів, наших інституцій і нашого європейського способу життя", — зазначив Зеленський.

За його словами, разом з Макроном вони обговорили зустріч на рівні військових представників країн, які готові докласти більших зусиль для надійного гарантування безпеки в межах завершення війни в Україні — її готують на 11 березня. Також лідери скоординували позиції та найближчі кроки.

"Маємо абсолютно чітке спільне бачення того, що реальний і тривалий мир можливий на основі взаємодії України, всієї Європи та Америки. Війна має закінчитися якнайшвидше", — додав президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, на полях саміту в Брюсселі Зеленський також зустрівся з новим канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

А під час конференції за участі лідерів ЄС Зеленський презентував перші кроки для досягнення миру в Україні.