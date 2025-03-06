Зеленский провел встречу с Макроном в Брюсселе - о чем шла речь

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Брюссель в четверг, 6 марта, встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры обсудили достижение мира в Украине.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Встреча Зеленского и Макрона 6 марта

"Поблагодарил Эмманюэля за четкую и принципиальную позицию по поддержке Украины и необходимости новых, более серьезных шагов в защиту всей нашей Европы — наших народов, наших институтов и нашего европейского образа жизни", — отметил Зеленский.

По его словам, вместе с Макроном они обсудили встречу на уровне военных представителей стран, которые готовы приложить больше усилий для надежного обеспечения безопасности в рамках завершения войны в Украине — ее готовят на 11 марта. Также лидеры скоординировали позиции и ближайшие шаги.

"Есть абсолютно четкое общее видение того, что реальный и длительный мир возможен на основе взаимодействия Украины, всей Европы и Америки. Война должна закончиться как можно быстрее", — добавил президент.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, на полях саммита в Брюсселе Зеленский также встретился с новым канцлером Австрии Кристианом Штокером.

А во время конференции с участием лидеров ЕС Зеленский представил первые шаги для достижения мира в Украине.