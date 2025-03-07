Макрон заявил о готовности к разговору с Путиным — СМИ

Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов говорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако для этого есть одно условие.

Об этом пишет Le Monde в пятницу, 7 марта.

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Макрон готов говорить с Путиным

Макрон заявил, что Путин может предать подписанные им соглашения и вспомнил Минские соглашения. Он добавил, что российскому диктатору нужно прекращение огня не для достижения длительного мира, а для подготовки к дальнейшей войне.

"Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы вместе с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами признаем, что настал подходящий момент. Мы вступаем в фазу дискуссий и переговоров, которые в какой-то момент полностью оправдают дискуссии с переговорщиками и лидерами", — отметил Макрон.

Напомним, 6 марта в Брюсселе состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Разговор провели в рамках саммита Евросоюза.

Ранее Эмманюэль Макрон сообщил о планах создать "ядерный зонтик" в Европе. Эти слова Президента Франции в России расценили как угрозу.