Переговори України і США — делегації розпочали зустріч

Українська та американська делегації в Саудівській Аравії. Фото: скриншот з відео

Делегації України та США у середу, 11 березня, розпочали переговори у Саудівській Аравії. Сторони обговорять війну в Україні та підпишуть угоду про корисні копалини.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

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Як відомо, до складу українською делегації, яка приїхали на переговори в Джидді, увійшли:

керівник ОПУ Андрій Єрмак;

очільник МЗС Андрій Сибіга;

міністр оборони Рустем Умєров;

полковник ЗСУ та заступника керівника ОПУ Павло Паліса.

На відео видно, що Єрмак та Сибіга одягнуті в костюми. Натомість Рустем Умєров обмежився чорною сорочкою в Military стилі.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп відповів, чого чекає від переговорів у Саудівській Аравії. За його словами, під час зустрічі "можуть відбутися великі події".

Водночас ЗМІ дізнались, що під час цієї зустрічі Україна, зокрема, запропонує США "часткове припинення вогню".