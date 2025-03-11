Переговори України і США — делегації розпочали зустріч

Делегації України і США розпочали зустріч у Саудівській Аравії
Делегації України та США у середу, 11 березня, розпочали переговори у Саудівській Аравії. Сторони обговорять війну в Україні та підпишуть угоду про корисні копалини.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.
Переговори України і США у Саудівській Аравії
Як відомо, до складу українською делегації, яка приїхали на переговори в Джидді, увійшли:
- керівник ОПУ Андрій Єрмак;
- очільник МЗС Андрій Сибіга;
- міністр оборони Рустем Умєров;
- полковник ЗСУ та заступника керівника ОПУ Павло Паліса.
На відео видно, що Єрмак та Сибіга одягнуті в костюми. Натомість Рустем Умєров обмежився чорною сорочкою в Military стилі.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп відповів, чого чекає від переговорів у Саудівській Аравії. За його словами, під час зустрічі "можуть відбутися великі події".
Водночас ЗМІ дізнались, що під час цієї зустрічі Україна, зокрема, запропонує США "часткове припинення вогню".
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