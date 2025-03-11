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Делегації України і США розпочали зустріч у Саудівській Аравії

11 березня 2025 10:58
Карина Приходько - Редактор
Переговори України і США — делегації розпочали зустріч
Українська та американська делегації в Саудівській Аравії. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Делегації України та США у середу, 11 березня, розпочали переговори у Саудівській Аравії. Сторони обговорять війну в Україні та підпишуть угоду про корисні копалини.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ

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Як відомо, до складу українською делегації, яка приїхали на переговори в Джидді, увійшли:

  • керівник ОПУ Андрій Єрмак;
  • очільник МЗС Андрій Сибіга;
  • міністр оборони Рустем Умєров; 
  • полковник ЗСУ та заступника керівника ОПУ Павло Паліса.

На відео видно, що Єрмак та Сибіга одягнуті в костюми. Натомість Рустем Умєров обмежився чорною сорочкою в Military стилі. 

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп відповів, чого чекає від переговорів у Саудівській Аравії. За його словами, під час зустрічі "можуть відбутися великі події". 

Водночас ЗМІ дізнались, що під час цієї зустрічі Україна, зокрема, запропонує США "часткове припинення вогню".

США переговори МЗС Україна Саудівська Аравія
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