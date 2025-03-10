Перемовини з США — що пропонуватиме Україна в Саудівській Аравії

Володимир Зеленський у Саудівській Аравії. Фото: ОП

У понеділок, 10 березня, Президент України Володимир Зеленський із делегацією прибув у Саудівську Аравію. Під час переговорів з США, які відбудуться 11 березня, українська сторона пропонуватиме встановлення режиму тиші на морі та заборону на далекобійні удари.

Про це повідомляє видання "Суспільне" із посиланням на джерело, знайоме із позицією делегації.

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Одним з головних умов української делегації буде звільнення полонених.

"Це реально втілити швидко і проконтролювати", — сказав наш співрозмовник.

Україна також готова укласти угоду щодо рідкоземельних металів під час зустрічі.

Раніше в ОП пояснили, на яке перемир'я не погодиться Україна.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський назвав склад української делегації, яка поїде на переговори зі США в Саудівську Аравію.