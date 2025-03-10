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Переговоры с США — что предложит Украина в Саудовской Аравии

10 марта 2025 17:58
Анастасия Писаненко - редактор
Переговоры с США - что будет предлагать Украина в Саудовской Аравии
Владимир Зеленский в Саудовской Аравии. Фото: ОП
Анастасия Писаненко - редактор

В понедельник, 10 марта, Президент Украины Владимир Зеленский с делегацией прибыл в Саудовскую Аравию. Во время переговоров с США, которые состоятся 11 марта, украинская сторона будет предлагать установление режима тишины на море и запрет на дальнобойные удары.

Об этом сообщает издание "Суспільне" со ссылкой на источник, знакомый с позицией делегации.

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Одним из главных условий украинской делегации будет освобождение пленных.

"Это реально воплотить быстро и проконтролировать", — сказал наш собеседник.

Украина также готова заключить соглашение по редкоземельным металлам во время встречи.

Ранее в ОП объяснили, на какое перемирие не согласится Украина.

Напомним, недавно Зеленский назвал состав украинской делегации, которая поедет на переговоры с США в Саудовскую Аравию.

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