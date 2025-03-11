Переговоры Украины и США — делегации начали встречу

Делегации Украины и США начали встречу в Саудовской Аравии
Делегации Украины и США в среду, 11 марта, начали переговоры в Саудовской Аравии. Стороны обсудят войну в Украине и подпишут соглашение о полезных ископаемых.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии
Как известно, в состав украинской делегации, которая приехали на переговоры в Джидде, вошли:
- руководитель ОПУ Андрей Ермак;
- глава МИД Андрей Сибига;
- министр обороны Рустем Умеров;
- полковник ВСУ и заместитель руководителя ОПУ Павел Палиса.
На видео видно, что Ермак и Сибига одеты в костюмы. Зато Рустем Умеров ограничился черной рубашкой в Military стиле.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп ответил, чего ждет от переговоров в Саудовской Аравии. По его словам, во время встречи "могут произойти большие события".
В то же время СМИ узнали, что во время этой встречи Украина, в частности, предложит США "частичное прекращение огня".
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