Переговоры Украины и США — делегации начали встречу

Украинская делегация в Саудовской Аравии. Фото: ОПУ

Делегации Украины и США в среду, 11 марта, начали переговоры в Саудовской Аравии. Стороны обсудят войну в Украине и подпишут соглашение о полезных ископаемых.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

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Как известно, в состав украинской делегации, которая приехали на переговоры в Джидде, вошли:

руководитель ОПУ Андрей Ермак;

глава МИД Андрей Сибига;

министр обороны Рустем Умеров;

полковник ВСУ и заместитель руководителя ОПУ Павел Палиса.

На видео видно, что Ермак и Сибига одеты в костюмы. Зато Рустем Умеров ограничился черной рубашкой в Military стиле.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп ответил, чего ждет от переговоров в Саудовской Аравии. По его словам, во время встречи "могут произойти большие события".

В то же время СМИ узнали, что во время этой встречи Украина, в частности, предложит США "частичное прекращение огня".