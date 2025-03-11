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Переговори України і США в Саудівській Аравії — перші кадри

11 березня 2025 11:40
Карина Приходько - Редактор
Переговори України і США 11 березня — з'явились перші кадри
Українська та американська делегації на переговорах. Фото: t.me/ermaka2022
Карина Приходько - Редактор

Переговори між Україною та США у Саудівській Аравії офіційно розпочалися. Початок затримали через запізнення американської делегації. У мережі вже з'явилися перші кадри із зустрічі.

Про це повідомив очільник ОПУ Андрій Єрмак та Міністерство закордонних справ України.

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Переговори України і США у Саудівській Аравії

Як відомо, переговори між Україною і США почалися трохи пізніше запланованого часу через запізнення американської делегації. З чим це пов'язано — наразі невідомо. 

У МЗС зазначили, що з українського боку в зустрічі беруть участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров та заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

переговори між Україною і США
Переговори України і США у Саудівській Аравії. Фото: "Ми-Україна"
переговори України і США 11 березня
Українська делегація на переговорах. Фото: t.me/ermaka2022
переговори в Саудівській Аравії 11 березня
Андрій Єрмак на переговорах в Саудівській Аравії. Фото: t.me/ermaka2022

Своєю чергою США представляють держсекретар США Марко Рубіо, радник Президента США з національної безпеки Майкл Волц.

Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США.

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак заявляв, що українська команда налаштована на продуктивну роботу, спрямовану на захист національних інтересів та обговорення шляхів завершення війни.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна повинна поступитися територією

США переговори Україна Саудівська Аравія війна в Україні
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