Переговори України і США 11 березня — з'явились перші кадри

Українська та американська делегації на переговорах. Фото: t.me/ermaka2022

Переговори між Україною та США у Саудівській Аравії офіційно розпочалися. Початок затримали через запізнення американської делегації. У мережі вже з'явилися перші кадри із зустрічі.

Про це повідомив очільник ОПУ Андрій Єрмак та Міністерство закордонних справ України.

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Як відомо, переговори між Україною і США почалися трохи пізніше запланованого часу через запізнення американської делегації. З чим це пов'язано — наразі невідомо.

У МЗС зазначили, що з українського боку в зустрічі беруть участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров та заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

Переговори України і США у Саудівській Аравії. Фото: "Ми-Україна"

Українська делегація на переговорах. Фото: t.me/ermaka2022

Андрій Єрмак на переговорах в Саудівській Аравії. Фото: t.me/ermaka2022

Своєю чергою США представляють держсекретар США Марко Рубіо, радник Президента США з національної безпеки Майкл Волц.

Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США.

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак заявляв, що українська команда налаштована на продуктивну роботу, спрямовану на захист національних інтересів та обговорення шляхів завершення війни.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна повинна поступитися територією.