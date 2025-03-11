Україна та США обговорять завершення війни в Джидді

Візит Володимира Зеленського до Джидди. Фото: ОПУ

Українська делегація прибула до Саудівської Аравії, де готуються до важливих переговорів з представниками США. Як повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, команда налаштована на продуктивну роботу, спрямовану на захист національних інтересів та обговорення шляхів завершення війни.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

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Переговори, які відбудуться у Джидді, передбачають обговорення ключових питань безпеки, підтримки України та дипломатичних ініціатив щодо встановлення стійкого миру. Зустріч організована за посередництва Саудівської Аравії, яка відіграє важливу роль у мирних переговорах та міжнародній дипломатії.

Повідомлення Андрія Єрмака. Фото: скришот

"Захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами", — повідомив Андрій Єрмак.

Офіційні деталі та результати переговорів будуть оголошені після їх завершення.

Нагадаємо, журналісти Financial Times припустили, що може запропонувати Володимир Зеленський представникам США Саудівській Аравії.

Також держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна повинна поступитися територіями.

Журналісти Times назвали країну, яка допомагає Україні підготуватися до переговорів із США.

В Офісі Президента України повідомили перші подробиці про переговори Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Королівства Мухаммада бін Салмана Аль Сауда.