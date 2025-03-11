Украина и США обсудят завершение войны в Джидде

Визит Владимира Зеленского в Джидду. Фото: ОПУ

Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию, где готовятся к важным переговорам с представителями США. Как сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, команда настроена на продуктивную работу, направленную на защиту национальных интересов и обсуждение путей завершения войны.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram.

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Переговоры, которые состоятся в Джидде, предусматривают обсуждение ключевых вопросов безопасности, поддержки Украины и дипломатических инициатив по установлению устойчивого мира. Встреча организована при посредничестве Саудовской Аравии, которая играет важную роль в мирных переговорах и международной дипломатии.

Сообщение Андрея Ермака. Фото: скришот

"Защита украинских интересов, четкое видение завершения войны, будем эффективно работать с нашими американскими партнерами",- сообщил Андрей Ермак.

Официальные детали и результаты переговоров будут объявлены после их завершения.

Напомним, журналисты Financial Times предположили, что может предложить Владимир Зеленский представителям США Саудовской Аравии.

Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина должна уступить территории.

Журналисты Times назвали страну, которая помогает Украине подготовиться к переговорам с США.

В Офисе Президента Украины сообщили первые подробности о переговорах Владимира Зеленского и премьер-министра Королевства Мухаммада бин Салмана Аль Сауда.