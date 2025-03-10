Велика Британія допомагає Україні підготуватися до переговорів зі США у Саудівській Аравії

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Велика Британія допомагає Україні підготуватися до переговорів зі Сполученими Штатами, які відбудуться в Саудівській Аравії. Радник британського прем’єр-міністра з питань національної безпеки Джонатан Пауелл особисто відвідав Київ минулими вихідними, щоб провести консультації з Президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише The Times.

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Підготовка до переговорів

За даними видання, Британія прагне уникнути повторення напруженого діалогу між українським президентом і американським лідером Дональдом Трампом, який стався раніше в Овальному кабінеті. Під час зустрічі Пауелл рекомендував Зеленському підкреслити, що Україна реагує на запити США, аби дати Трампу чітке розуміння: головною перешкодою для миру залишається Росія.

Тим часом британський прем’єр Кір Стармер веде власні переговори, намагаючись переконати Трампа відновити обмін розвідданими з Україною після його несподіваного припинення минулого тижня. Як зазначається, Лондон вважає цю ініціативу більш реалістичною та нагальною, ніж відновлення постачання зброї.

Стармер вже обговорював це питання з президентом Франції Емманюелем Макроном і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який невдовзі відвідає Вашингтон. Паралельно Пауелл порушував тему розвідданих у розмові з радником Трампа з національної безпеки Майком Волтцом, наголошуючи на важливості їхнього відновлення.

ЗМІ зазначає, що Британія не братиме участі в переговорах, а офіційні особи поїдуть до Саудівської Аравії лише на прохання України.

Раніше американський лідер Дональд Трамп заявив, що очікує від переговорів з Україною гарних результатів. Зокрема, Київ запропонує США "часткове припинення вогню".