Великобритания помогает Украине подготовиться к переговорам с США в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Великобритания помогает Украине подготовиться к переговорам с Соединенными Штатами, которые состоятся в Саудовской Аравии. Советник британского премьер-министра по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл лично посетил Киев в минувшие выходные, чтобы провести консультации с Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом пишет The Times.

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По данным издания, Британия стремится избежать повторения напряженного диалога между украинским президентом и американским лидером Дональдом Трампом, который произошел ранее в Овальном кабинете. Во время встречи Пауэлл рекомендовал Зеленскому подчеркнуть, что Украина реагирует на запросы США, чтобы дать Трампу четкое понимание: главным препятствием для мира остается Россия.

Тем временем британский премьер Кир Стармер ведет собственные переговоры, пытаясь убедить Трампа возобновить обмен разведданными с Украиной после его неожиданного прекращения на прошлой неделе. Как отмечается, Лондон считает эту инициативу более реалистичной и неотложной, чем возобновление поставок оружия.

Стармер уже обсуждал этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который вскоре посетит Вашингтон. Параллельно Пауэлл поднимал тему разведданных в разговоре с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем, подчеркивая важность их восстановления.

СМИ отмечает, что Великобритания не будет участвовать в переговорах, а официальные лица поедут в Саудовскую Аравию только по просьбе Украины.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что ожидает от переговоров с Украиной хороших результатов. В частности, Киев предложит США "частичное прекращение огня".