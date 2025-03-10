Україна має поступитися територією за будь-якої угоди — Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: AP

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в межах будь-якої угоди про припинення війни.

Про це інформує The New York Times.

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Марко Рубіо, прямуючи на переговори з українськими урядовцями до Саудівської Аравії, заявив, що майбутні переговори з Москвою будуть потрібні для того, щоб визначити, від чого Росія готова відмовитися, щоб покласти край війні.

Держсекретар США говорив про це, коли летів до Джидди, Саудівська Аравія, на переговори з українськими високопосадовцями, і через 10 днів після суперечливої зустрічі в Білому домі між президентом Трампом і його українським колегою Володимиром Зеленським.

"Найважливіше, з чим ми поїдемо звідси, — це сильне відчуття того, що Україна готова робити складні речі, так само як і росіянам доведеться робити складні речі, щоб покласти край цьому конфлікту або принаймні призупинити його в якийсь спосіб", — сказав Рубіо журналістам.

Держсекретар США відмовився запропонувати план потенційної угоди, але дав зрозуміти, що поступки з обох сторін будуть центральним елементом дипломатії.

"Я думаю, що обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що військового вирішення цієї ситуації не існує. Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і очевидно, що Україні буде дуже важко в будь-який розумний проміжок часу змусити росіян повернутися туди, де вони були у 2014 році", — сказав Рубіо.

А також додав, що в майбутніх переговорах з Москвою необхідно визначити, чим Росія готова поступитися.

"Ми не знаємо, наскільки вони насправді далекі один від одного", — сказав Рубіо.

Зазначається, що переговори у вівторок, 11 березня, швидше за все, не будуть заглиблюватися в запропоновану угоду про українські корисні копалини.

Хоча Сполучені Штати припинили ділитися деякими розвідувальними даними з Україною, Рубіо сказав, що вони все ще надають Києву інформацію, яка дозволяє йому продовжувати захищатися від російських атак. Він також заявив, що ніколи не існувало загрози позбавлення України доступу до Starlink.

Крім того, Рубіо зазначив, що Сполучені Штати намагаються продемонструвати, що у них все ще є способи примусу Росії, щоб змусити її сісти за стіл переговорів з Україною.

Нагадаємо, що нещодавно держсекретар США сказав, що перемовини з українською делегацією в Саудівській Аравії стануть ключовими для розблокування військової допомоги та обміну розвідданими. Якщо розмова буде вдалою, це питання вирішиться.

Крім того, Марко Рубіо прокоментував інформацію про погрози з боку США відключити термінали Starlink в Україні. Він назвав це "вигадками" та спростував такі плани.