Украина должна уступить территорию при любом соглашении — Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: AP

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на уступки по территориям, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.

Об этом информирует The New York Times.

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Марко Рубио, направляясь на переговоры с украинскими чиновниками в Саудовскую Аравию, заявил, что будущие переговоры с Москвой будут нужны для того, чтобы определить, от чего Россия готова отказаться, чтобы положить конец войне.

Госсекретарь США говорил об этом, когда летел в Джидду, Саудовская Аравия, на переговоры с украинскими высокопоставленными чиновниками, и через 10 дней после противоречивой встречи в Белом доме между президентом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Самое важное, с чем мы уедем отсюда, — это сильное ощущение того, что Украина готова делать сложные вещи, так же как и россиянам придется делать сложные вещи, чтобы положить конец этому конфликту или по крайней мере приостановить его каким-то образом", — сказал Рубио журналистам.

Госсекретарь США отказался предложить план потенциальной сделки, но дал понять, что уступки с обеих сторон будут центральным элементом дипломатии.

"Я думаю, что обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного решения этой ситуации не существует. Россияне не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень трудно в любой разумный промежуток времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", — сказал Рубио.

А также добавил, что в будущих переговорах с Москвой необходимо определить, чем Россия готова уступить.

"Мы не знаем, насколько они на самом деле далеки друг от друга", — сказал Рубио.

Отмечается, что переговоры во вторник, 11 марта, скорее всего, не будут углубляться в предложенное соглашение об украинских полезных ископаемых.

Хотя Соединенные Штаты прекратили делиться некоторыми разведывательными данными с Украиной, Рубио сказал, что они все еще предоставляют Киеву информацию, которая позволяет ему продолжать защищаться от российских атак. Он также заявил, что никогда не существовало угрозы лишения Украины доступа к Starlink.

Кроме того, Рубио отметил, что Соединенные Штаты пытаются продемонстрировать, что у них все еще есть способы принуждения России, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров с Украиной.

Напомним, что недавно госсекретарь США сказал, что переговоры с украинской делегацией в Саудовской Аравии станут ключевыми для разблокирования военной помощи и обмена разведданными. Если разговор будет удачным, этот вопрос решится.

Кроме того, Марко Рубио прокомментировал информацию об угрозах со стороны США отключить терминалы Starlink в Украине. Он назвал это "выдумками" и опроверг такие планы.