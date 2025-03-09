Робота Starlink в Україні - Рубіо спростував плани щодо відключення

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо прокоментував інформацію про погрози з боку США відключити термінали Starlink в Україні. Він назвав це "вигадками" та спростував такі плани.

Про це Рубіо повідомив в X у неділю, 9 березня.

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Відключення Starlink в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський написав сьогодні в соцмережі, що зв'язок Starlink для України оплачує польське Міністерство оцифрування та це коштує близько 50 мільйонів доларів на рік.

"Якщо не брати до уваги етичність погроз жертві агресії, якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників", — зазначив він.

Натомість Рубіо назвав цю інформацію "вигадками" та додав, що ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink.

"Та скажіть "дякую", тому що без Starlink Україна давно б програла цю війну і росіяни були б зараз на кордоні з Польщею", — написав держсекретар США.

Скриншот допису Рубіо

Нагадаємо, американський мільярдер та власник SpaceX Ілон Маск заявив, що Україна "програє через багаторічну бійню".

А президент США Дональд Трамп заявив, що Джо Байден "не мав виділяти" Україні 350 млрд доларів у рамках допомоги.