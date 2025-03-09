Работа Starlink в Украине - Рубио опроверг планы по отключению

Рубио ответил, отключат ли США Starlink в Украине
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио прокомментировал информацию об угрозах со стороны США отключить терминалы Starlink в Украине. Он назвал это "выдумками" и опроверг такие планы.
Об этом Рубио сообщил в X в воскресенье, 9 марта.
Отключение Starlink в Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал сегодня в соцсети, что связь Starlink для Украины оплачивает польское Министерство оцифровки и это стоит около 50 миллионов долларов в год.
"Если не принимать во внимание этичность угроз жертве агрессии, если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков", — отметил он.
В ответ Рубио назвал эту информацию "выдумками" и добавил, что никто не угрожал отключить Украину от Starlink.
"И скажите "спасибо", потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну и россияне были бы сейчас на границе с Польшей", — написал госсекретарь США.
Напомним, американский миллиардер и владелец SpaceX Илон Маск заявил, что Украина "проигрывает из-за многолетней бойни".
А президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден "не должен был выделять" Украине 350 млрд долларов в рамках помощи.
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