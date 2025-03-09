Работа Starlink в Украине - Рубио опроверг планы по отключению

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио прокомментировал информацию об угрозах со стороны США отключить терминалы Starlink в Украине. Он назвал это "выдумками" и опроверг такие планы.

Об этом Рубио сообщил в X в воскресенье, 9 марта.

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Отключение Starlink в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал сегодня в соцсети, что связь Starlink для Украины оплачивает польское Министерство оцифровки и это стоит около 50 миллионов долларов в год.

"Если не принимать во внимание этичность угроз жертве агрессии, если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков", — отметил он.

В ответ Рубио назвал эту информацию "выдумками" и добавил, что никто не угрожал отключить Украину от Starlink.

"И скажите "спасибо", потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну и россияне были бы сейчас на границе с Польшей", — написал госсекретарь США.

Скриншот ппоста Рубио

Напомним, американский миллиардер и владелец SpaceX Илон Маск заявил, что Украина "проигрывает из-за многолетней бойни".

А президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден "не должен был выделять" Украине 350 млрд долларов в рамках помощи.